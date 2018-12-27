إنتر: فرصتنا صعبة في الحصول على مودريتش لكن لا مستحيل في كرة القدم

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 13:26

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

لا يزال إنتر ميلان يمني النفس بالحصول على لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم رغم صعوبة إقناع نادي ريال مدريد بالتخلي عن جوهرته الكرواتية.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

إنتر ميلان

وقال بيرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي الإيطالي:"لم نشعر أن بمقدورنا بدء المفاوضات لعلمنا صعوبة الأمر".

وواصل في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا "هل انتهى الحلم؟ نتحدث عن لاعبين مهمين جدا ذوي جودة كبيرة، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم".

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ومن ناحيته، يتمنى موريتش أن يعلق حذائه وهو لاعب في ريال مدريد. وهذا يعكس تمسك اللاعب بالاستمرار في العاصمة الإسبانية.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية خلال وجوده في زغرب عاصمة كرواتيا:"هدفي الشخصي هو الاعتزال وأنا في ريال مدريد، هذا هو السيناريو الأمثل".

وأتم "لكن لتحقق ذلك، علي أن أكون قادرا على اللعب في أعلى مستوى. وهذا ليس سهلا".

ويمتد عقد مودريتش إلى 2020.

مودريتش إنتر ميلان

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