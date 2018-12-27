مدافع ليفربول: صلاح أظهر سرعته وموهبته أمام نيوكاسل

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 13:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ترينت أليكساندر أرنولد

أشاد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بقدرات زميله المصري محمد صلاح التي قادت الفريق للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال ترينت لموقع ناديه: "الهدف الأول لم يكن كافياً. هم خطرون في الهجمات المرتدة، لذا كان من المهم بالنسبة لنا أن نحرز الهدف الثاني. أظهر صلاح سرعته وموهبته وربح ركلة جزاء سددها بنجاح".

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وواصل "كان الشوط الأول صعباً للغاية، ولكننا خلقنا العديد من الفرص نجحنا في ترجمتها لأهداف في الشوط الثاني. في النهاية حصدنا النقاط الثلاث وهذا أهم شيء".

وأضاف الظهير الأيمن الشاب "الحصول على الثلاث نقاط كان مهماً للغاية بالنسبة لنا، لقد حققنا فوزاً كبيراُ خلال فترة الأعياد وفي وقت صعب للجميع".

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ15 هدفا، 12 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

محمد صلاح ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول نيوكاسل

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