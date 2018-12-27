تقرير: ريال مدريد يعرض لاعبيه على تشيلسي للظفر بهازارد

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 13:04

كتب : FilGoal

هازارد

قالت إذاعة أوندا ثيرو (الموجة صفر) الإسبانية إن ريال مدريد يأمل إقناع تشيلسي بالحصول على اللاعبين إيسكو وماتيو كوفاشيتش مقابل التخلي عن إدين هازارد.

ورغم سعي البلجيكي ليصبح أسطورة في تشيلسي مثلما كان فرانك لامبارد، وهو ما صرح به بعد فوز ناديه على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء، إلا أن النادي الملكي لم يفقد الأمل في الحصول على خدماته.

وبلغ هازارد 101 هدفا مع تشيلسي بعد زيارته للشباك مرتين أمام واتفورد.

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ويسعى ريال مدريد خلف هازارد (27 عاما) منذ أمد بعيد لكن النادي اللندني يتمسك بشدة بنجمه الأول في الوقت الحالي.

ويمتد عقد هازارد إلى 2020.

ويلعب كوفاشيتش حاليا في تشيلسي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

بينما إيسكو بات بعيدا عن المشاركة في المباريات بسبب عدم اعتماد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد عليه.

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