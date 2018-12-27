لوفرين: تكرار الفوز لا يعني شيئا.. علينا التأقلم مع الضغط للفوز باللقب

يرى ديان لوفرين مدافع ليفربول أن الانتصارات المتتالية لفريقه في الدوري الإنجليزي لا تعني أن الريدز اقترب من لقب البريميرليج.

ديان لوفرين النادي : ليفربول ليفربول

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ليفربول: "هذا ما تعلمناه في المواسم السابقة وهو أن الفوز لا يعني شيئا إذا خسرت مباراة هامة بعد مجموعة من الانتصارات".

وأضاف "لذلك علينا الآن نسيان ما حدث أمام نيوكاسل والتركيز على مواجهة أرسنال المقبلة".

وأكمل "لدينا شخصية كبيرة وإذا كنت تريد الوصول للقمة عليك أن تكون أكثر هدوءا وذو عقلية تريد الانتصار دائما".

وشدد المدافع الكرواتي "تنتظرنا مواجهتين حاسمتين أمام أرسنال ومانشستر سيتي نحتاج لتحقيق نتائج إيجابية خلالهم".

وأتم "الآن نحن في حالة تركيز أكثر بكثير من الماضي ونتحكم في الأمور بطريقة أفضل، لازلنا نخلق الفرص ليس بالقدر المطلوب ولكن هذا كافيا وأيضا نسجل الأهداف".

وسجل لوفرين هدفه الأول خلال الموسم الحالي في شباك نيوكاسل في المباراة التي فاز بها ليفربول بنتيجة 4-صفر ضمن الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني.

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