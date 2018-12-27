ميسي: أتمنى عودة نيمار

يمني ليونيل ميسي نجم برشلونة نفسه بمزاملة نيمار مرة أخرى رغم علمه بصعوبة عودة الأخير إلى قلعة كامب نو التي غادرها فجأة في 2017 ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال ميسي في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"أرى الأمر معقدا. نرحب بعودته لما يعني ذلك بالنسبة لبرشلونة، سواء كلاعب أو لتأثيره في غرفة الملابس".

وواصل ميسي "نحن صديقان، عشنا لحظات رائعة جدا، وأخرى ليست جيدة إلى حد ما. قضينا وقتا كثيرا معا. رغم هذا، أرى رحيله عن باريس سان جيرمان صعبا جدا. لن يتركه النادي".

وانتقل نيمار إلى عاصمة النور بعدما دفع بطل فرنسا قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة.

ترك برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وتزعم تقارير أن البرازيلي نادم على ذلك القرار ويود الرحيل عن سان جيرمان.

اختر التشكيل الأمثل لبرشلونة