تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد لوفرين"

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ولفرهامبتون

رغم أن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا وصنع مثله أمام نيوكاسل يونايتد غير أنه لكن لم يكن أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح سوى صديقه ديان لوفرين الذي سجل أول أهداف اللقاء بمتوسط تقييم 8.3 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ15 هدفا، 12 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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