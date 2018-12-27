لوفرين بعد التسجيل في نيوكاسل: تسديداتي تذهب للمدرجات في العادة

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 12:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

تعجب ديان لوفرين مدافع ليفربول من تسجيله لهدف جميل في شباك نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت كرة صعبة جداً للتسديد لأكون صادقاً. في العادة الكرة تكون في المدرجات".

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وأضاف "لكن لحسن الحظ نجحت في التسجيل. إنه شيء رائع دائماً أن أسجل لليفربول وأتمنى أن نحقق الفوز مجدداً في المباريات القادمة".

مدافع ليفربول سدد الكرة بشكل قوي جداً داخل الشباك في الدقيقة 11 ليفتتح أهداف مباراة البوكسنج داي للحمر.

لقد كان هذا سابع هدف للوفرين مع الريدز منذ أن إنضم للفريق قبل أربعة سنوات ونصف.

وعن مشوار فريقه في الدوري، أوضح لوفرين "لدينا مباراتان قويتان الآن أمام آرسنال ومانشستر سيتي. نحتاج لمواصلة فترة التوهج".

نيوكاسل الذي يقوده المدرب السابق للريدز رافاييل بينيتيث، قدموا أداء قوي في الشوط الأول ولكن محمد صلاح حصل على ضربة جزاء وسجلها في بداية الشوط الثاني ليعطي رجال يورجن كلوب بعض الراحة، قبل أن يهني كلاً من جيردان شاكيري وفابينيو اللفاء.

لوفرين يشعر أن أصحاب الأرض قدموا أداء أفضل في الشوط الثاني وهذا هو العامل الأساسي للانتصار.

وأتم "لم يكن الشوط الأول الذي نرجوه، حصلنا على فرص جيدة ولكن لم نسجل. لكن في الشوط الثاني أداؤنا كان رائعاً وقد حصلنا على ما نريد. ليس من السهل الفوز 4-0 أمام فريق قوي".

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