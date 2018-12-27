أنشيلوتي: ما حدث في ملعب إنتر ليس مقبولا.. المرة القادمة سنوقف اللعب بأنفسنا

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 11:59

كتب : FilGoal

كوليبالي

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي غضبه إزاء سلوك جمهور إنتر ميلان على حد وصفه في اللقاء الذي جمع الناديين في ملعب جوسيبي مياتزا يوم الأربعاء في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقال مدرب ميلان السابق في حديث مع موقع فريق نابولي:"ما حدث عار لأننا مرتين طلبنا إيقاف المباراة بسبب هتافات عنصرية تجاه كاليدو كوليبالي".

وواصل "لقد صدمه ما حدث. فهو لاعب منضبط تعرض للهجوم في الملعب. رغم طلباتنا لم يتم إيقاف المباراة. أعتقد أنه كان يجب إيقافها. في المرة القادمة سنتوقف بأنفسنا عن اللعب".

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وخسر نابولي بهدف في اللحظات الأخيرة متأثرا بطرد كوليبالي وكذلك لورينزو إنسيني في الدقائق الأخيرة.

واستمر أنشيلوتي "كان مستحيلا على كوليبالي أن يهدأ، يهتم كثيرا بمناهضة العنصرية ويخصص وقتا لهذا الأمر. ما حدث اليوم غير مقبول، ليس فقط لنا ولكن للكرة الإيطالية بصفة عامة".

وطرد كوليبالي في الدقيقة 81. تدخل بقوة على لاعب نابولي ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء وبسبب توتره صفق للحكم ساخرا فما كان من الأخير إلا أن أشهر له البطاقة الحمراء.

وكتب كوليبالي بعد المباراة في تويتر "أعتذر عن الخسارة وقبل كل شيء لأنني تركت إخوتي! لكني فخور بلون بشرتي. كوني فرنسي، سنغالي، وأنتمي لنابولي".

كوليبالي نابولي إنتر ميلان أنشيلوتي

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