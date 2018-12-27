كلوب: توقيت هدف صلاح أمام نيوكاسل كان رائعا

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن توقيت الهدف الثاني لفريقه والذي سجله محمد صلاح كان مثاليا.

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة والأمور هكذا دائمًا. أحببت البداية الهجومية لكن لم يعجبني الأداء الدفاعي في البداية. لم نضغط بالطريقة الصحيحة على المنافس. بعد مرور 15 دقيقة أصبحت الأمور أفضل وأنهينا عدة هجمات بطريقة رائعة. افتقدنا نهجنا بعض الشيء، اعتمدنا على الكرات الطولية قليلاً وإذا نجحنا في الفوز بالكرات الهوائية كانت ستسير الأمور بشكل أفضل".

وأضاف "الهدف الأول كان رائعًا، تمريرة قصيرة جيدة ثم كرة عرضية نموذجية وردة فعل رائعة من لاعبينا قبل الإنهاء الرائع عن طريق ديان لوفرين. كنت راضيًا عن الأمور مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، الآن سندخل إلى غرفة خلع الملابس ونقوم بتعديل بعض الأمور ثم نعود لنلعب بطريقتنا".

وواصل "هذا جعل الأمور أسهل تحديدًا بعد تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء بواسطة محمد صلاح عند الدقيقة 47 وهو توقيت رائع في الشوط الثاني. بعد ذلك سيطرنا على مجريات اللعب وهو أمر رائع".

وأردف الألماني "بعد ذلك عدنا للتسجيل بطريقة رائعة ونفذنا الكرات الثابتة بطرق رائعة كذلك. أليسون نجح هو الآخر في الخروج بنظافة شباكه، لذلك فهو يوم جميل للغاية، لم نقدم الأداء الأفضل لكننا قدمنا مباراة جيدة. النتيجة والعديد من أوقات المباراة سارت بشكل جيد".