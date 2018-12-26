إصابة لاعب الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 23:45

كتب : ياسر الشريف

نادر رمضان

تأكد غياب نادر رمضان لاعب وسط الإسماعيلي لنهاية الموسم بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

نادر رمضان

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتعرض لاعب الوسط لإصابة خلال مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

وكان التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب بجزع في الركبة، قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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ومن المنتظر تحديد موعد لإجراء اللاعب لجراحة الرباط الصليبي. ليغيب لنهاية الموسم الجاري عن الدراويش.

نادر رمضان البالغ من العمر 28 عاما لعب هذا الموسم مع الإسماعيلي 13 مباراة صنع خلالهم هدفين.

نادر رمضان الإسماعيلي

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