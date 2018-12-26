محدّث انتهت في إيطاليا - إنتر (1) نابولي (0) فوز قاتل للأفاعي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 21:29

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر - أودينيزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ونابولي، ضمن مباريات الجولة الـ19 في الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز إنتر ميلان على نابولي بهدف مقابل لا شيء.

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ق. 93 طرد ماكسيموفيتش لاعب نابولي بعد ضربه لمارتينيز.

ق. 91 بووووووم هدف قااااتل لإنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز

ق. 88 كوادو أسامواه ينقذ فرصة خطيرة جدا من على خط المرمى.

ق. 80 طرد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد تدخل على لاعب إنتر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 إيكاردي يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس ويسدد ضعيفة، لينقذها كوليبالي من على خط المرمى.

ق. 22 ماريك هامشيك يغادر الملعب مصابا، ونيكولا ماكسيموفيتش يشارك بدلا منه.

بداية المباراة

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في إيطاليا إنتر ميلان نابولي

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