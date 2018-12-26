محمد محمود يسجل ودجلة يحقق فوزا صعبا على الجونة

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 19:13

كتب : FilGoal

محمد محمود لاعب وادي دجلة

حقق فريق وادي دجلة فوزا متأخرا على الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 للدوري المصري.

سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة وسط أداء متوسط من الطرفين.

ومع أخر 10 دقائق في المباراة واعتقاد الجميع أن اللقاء يذهب للتعادل السلبي سجل محمد هلال هدف أول لوادي دجلة في الدقيقة 80.

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وأضاف الدولي المصري محمد محمود هدف دجلة الثاني في الدقيقة 83، ليختم مسيرته مع الفريق الأصفر بهدف قبل الانتقال للأهلي.

وتعد المباراة هي الأخيرة لمحمد محمود مع دجلة، قبل انتظامه في مران الأهلي.

بهذه النتيجة وصل دجلة إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.

محمد محمود وادي دجلة الدوري المصري الجونة

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