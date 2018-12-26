طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:45

كتب : أحمد الخولي

باسم مرسي - الزمالك - ديتشا

يتفائل طارق يحيى مدرب سموحة بانضمام باسم مرسي إلى فريقه مشيرا إلى ثقته في قدرات الأخير الذي كان في 2016 المهاجم الأول لمنتخب مصر.

وقال يحيى في حوار مع إذاعة أون سبورت:"باسم يأمل استعادة مكانه في منتخب مصر عن طريق سموحة. من قال إنه انتهى! قلنا ذلك من قبل عن محمد طلعت وها هو يتألق مع المقاولون العرب".

واقترب باسم من الانتقال إلى الفريق السكندري معارا من الزمالك لنهاية الموسم الحالي ويتبقى تفعيل الأخير للعقد حتى يتدرب رسميا تحت قيادة يحيى.

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ويرى يحيى أن الزمالك هو أبرز مرشح للفوز بالدوري المصري قائلا:"هو الأقرب، الأهلي يستطيع، وبيراميدز في الصورة، لكن البطولة لا تزال في الملعب".

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري برصيد 35 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن بيراميدز الوصيف والأهلي في المركز السابع ورصيده 23 نقطة بعدما لعب 11 لقاء مقابل 14 للأول.

باسم مرسي الزمالك سموحة

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