انتهت في إنجلترا - يونايتد (3) - (1) هدرسفيلد.. ليستر (2) - (1) سيتي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:45

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

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توتنام ضد بورنموث

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نهاية المباراة بانتصار توتنام بخماسية دون رد.

ق70: جوووووووول سون يسجل الهدف الخامس لتوتنام والثاني له في اللقاء.

ق61: جوووووووول هاري كين يسجل الهدف الرابع لتوتنام.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق35: جووووووول لوكا سمورا يسجل الهدف الثالث لتوتنام.

ق23: جوووووول سون يسجل الهدف الثاني لتوتنام.

ق16: جوووووول كريستيان إيريكسن يسجل الهدف الأول لتوتنام.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

ق88: جوووووووووول هدرسفيلد يقلص الفارق عن طريق ماتياس جورجنسن.

ق77: جووووووووووووووووول بوجبا يا رائع.. هدف صاروخي من اللاعب الفرنسي.

ق64: جووووووووووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

ق63: دي خيا يا رائع، تصدي جميل من الحارس الإسباني ليحرم هدرسفيلد من التعادل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق29: جووووووووول نيمانيا ماتيتش يسجل الهدف الأول ليونايتد.

شاهد استقبال حافل من جماهير يونايتد لسولشاير في أول مباراة له في ملعب أولد ترافورد.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

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نهاية المباراة بانتصار ليستر سيتي بهدفين لهدف.

ق88: طرد لفابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي.

ق82: جوووووووووول هدف ثان رائع من ريكاردو بيريرا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق17: جوووووووول ألبرايتون يسجل هدف التعادل لليستر سيتي.

ق15: جوووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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كريستال بالاس ضد كارديف سيتي

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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بيرنلي ضد إيفرتون

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نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بخمسة أهداف لهدف.

ق90: جوووووووول ريتشارلسون يسجل الهدف الخامس لإيفرتون.

ق71: جوووووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الرابع لإيفرتون والثاني له في اللقاء.

نهاية الشوط الأول.

ق37: جوووووووول بين جيبسون يقلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبيرنلي.

ق22: جووووووول شيلفي سيجوردسون يسجل الهدف الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء.

ق13: جوووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الثاني للتوفيز.

ق2: جووووووول ياري مينا يسجل الهدف الأول لإيفرتون.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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في إنجلترا مانشستر يونايتد مانشستر سيتي إيفرتون

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