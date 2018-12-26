محدّث انتهت في إنجلترا - ليفربول (4) نيوكاسل (0) نهاية المباراة

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.

_ _ _ _

أخبار متعلقة

بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل كلوب يستهدف الانتصار رقم 100 مع ليفربول حين يواجه نيوكاسل مواعيد مباريات الأربعاء 26-12-2018 والقنوات الناقلة.. ليفربول و9 مباريات إنجليزية ويوفنتوس

نهاية المباراة

ق. 84 ياااا إلاااااهي.. الرااااابع عن طريق فابينيو

ق. 79 جوووووووول ثااااالث.. عرضية من أرنولد يقابلها شاكيري في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 68 ستوريدج يشارك بدلا من روبيرتو فيرمينو.

ق. 47 جووووووول ثااااني لليفربول عن طريق محمد صلاح من ركلة الجزاء.

ق. 46 ركلة جزااااء لليفربول عن طريق محمد صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 شاكيري ينفذ مخالفة وحارس نيوكايل يحولها إلى ركنية.

ق. 40 تمريرة من ماني إلى فان دايك الذي يصوووب لكن فوق المرمى.

25 دقيقة مرت من اللقاء والتقدم لليفربول بهدف.

ق. 10 جوووووول أول لليفربول.. عرضية يبعدها الدفاع ويقابلها لوفرين بصاروووخ في المرمى.

ق. 9 عرضية من روبيرتسون يقابلها شاكيري من لمسة واحدة بجانب القائم.

ق. 8 رأسية من خوسيليو فوق المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول نيوكاسل

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجونة يعلن رسميا.. حسام غالي مديرا للكرة 35 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: انضمام حارس الداخلية لسموحة.. والتعاقد مع نجم شباب السنغال ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موقف الأجنبي الإضافي في قائمة الأهلي بعد ضم جيرالدو ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – هل يشعر إنتر بالندم الآن؟ هدف مُبهر من لاعب روما زانيولو ساعة | أوروبا
مباشر في إيطاليا - إنتر (0) نابولي (0) طرد كوليبالي ساعة | أوروبا
سولشاير: بوجبا سعيد الآن.. وعملت على تغيير شيئا واحدا في يونايتد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك