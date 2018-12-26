كلوب يكشف أسباب غياب ميلنر ومورينو عن مواجهة نيوكاسل

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:32

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر

ظهر التشكيل الأساسي والاحتياطي لليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بدون اسم جيمس ميلنر، ليتضح أن اللاعب تعرض للإصابة.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة يوم الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

وقال يورجن كلوب عن غياب جيمس ميلنر: "هي ليست إصابة خطيرة ولكنه سيغيب عن مباراة اليوم".

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وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "ميلنر لديه إصابة عضلية بسيطة ولكن لم نستطع معلاجتها سريعاً، شيء مشابه لإصابة مورينو بالظهر".

وبذلك يغيب ميلنر عن تشكيل الريدز اليوم في مواجهة رافا بينيتيز، كما يغيب أيضاً ألبيرتو مورينو.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

ليفربول جيمس ميلنر نيوكاسل

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