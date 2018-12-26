التشكيل - دي بروين وستيرلنج وأجويرو يقودون سيتي أمام ليستر

أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود هجوم مانشستر سيتي الثلاثي كيفن دي بروين ورحيم ستيرلنج وسرجيو أجويرو.

وخسر مانشستر سيتي في مباراتين من أخر ثلاث مباريات له بالدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: دانيلو - جون ستونز - إيمريك لابورت - فابيان ديلف

الوسط: إيكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج - سرجيو أجويرو - ليروي ساني

ويحل الثنائي دافيد سيلفا ورياض محرز على مقاعد البدلاء بينما يغيب جابرييل خيسوس عن قائمة الفريق.