التشكيل - رمضان صبحي خارج قائمة هدرسفيلد للمباراة الثانية على التوالي

لن يشارك رمضان صبحي مع هدرسفيلد تاون أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء بعد خروجه من قائمة فريقه للمباراة.

أعلن ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد تاون، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل هدرسفيلد شهد خروج رمضان صبحي المحترف المصري في صفوف الفريق من القائمتين الأساسية والاحتياطية وذلك للمباراة الثانية على التوالي.

تنطلق المباراة في الخامسة بتوقيت القاهرة.

يونايتد يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما هدرسفيلد فيحتل المركز قبل الأخير.