عودة علاء ومدبولي وكاسونجو لتدريبات الزمالك

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:01

كتب : أحمد شوقي

محمود علاء - الزمالك - وادي دجلة

انتظم محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأربعاء.

وكان علاء حصل على راحة من تدريبات أمس الثلاثاء، بعد عودة بعثة الزمالك من تشاد.

كما عاد كاسونجو كابونجو للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما أدى أمس تدريبات تأهيلية بسبب معاناته من بعض الارهاق والإجهاد.

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وفي نفس الاطار انتظم أحمد مدبولي لاعب الفريق في المران عقب حصوله علي راحة أمس، بسبب مشاركته مع فريق شباب النادي مواليد 97 ببطولة الجمهورية.

وخصص له الجهاز الفني فقرة استشفائية وتأهيلية على هامش التدريبات المقامة حالياً.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً على ملعب النادي بحضور الجهاز المعاون له .

وتحدث جروس مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية الخاصة، وطالبهم بتنفيذها في المران.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة الفوز باللقاء القادم أمام بتروجيت يوم الجمعة المقبل.

الزمالك محمود علاء في الدوري

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