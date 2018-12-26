قبل مواجهة نيوكاسل - ميلنر: بينيتيث مدرب رائع لكن لدينا فريق قوي للغاية

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 14:29

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن المرونة الخططية التي يتميز بها الفريق هي من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الريدز لسجله الرائع إلى الآن.

ويحل فريق نيوكاسل ومدربه رافاييل بينيتيث ضيوفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة يوم الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

وقال ميلنر لموقع ليفربول عن رافا: "لقد أظهر على مر السنين أنه يمتلك جودة خططية كبيرة وأنه مدرب رائع. بلا شك هو شاهد الكثير من مبارياتنا، ويعرف ما هي نقاط قوتنا وضعفنا، لذلك علينا أن نكون قادرين على التكيف. لقد قمنا بعمل جيد هذا الموسم، ونجحنا في تحقيق الفوز بطرق مختلفة".

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وأضاف "عليك دائماً أن تتكيف وتجد طريقة للفوز والعثور على الطريقة الصحيحة لخوض كل مباراة. أعتقد أن هذه من أهم مميزات الفريق. لدينا طرق لعب مختلفة ويمكننا اللعب بتشكيلات مختلفة ولدينا فريق قوي للغاية والكثير من اللاعبين الجيدين".

وواصل "لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي. هذه هي الحقيقة. سواء كنت في القمة أو القاع أو الوسط، الجميع يريدون حصد النقاط. ليفربول فريق كبير ولهذا يقوم الجميع باللعب بقوة أمامنا".

وأتم "علينا أن نكون مستعدين ونحن بالفعل ندرك مدى صعوبة ذلك، ولكننا نأمل أن نتخطى هذا بفضل مقوماتنا".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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