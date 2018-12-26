بينيتيث: سأحاول العودة من أنفيلد بـ3 نقاط.. وأتمنى التوفيق لليفربول بقية الموسم

رفع رافاييل بينيتيث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد راية التحدي في وجه متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة في الخامسة من مساء الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

وقال بينيتيث في تصريحات لجريدة ميرور صباح الأربعاء: "أود الذهاب إلى أنفيلد والاستمتاع بالمباراة، والعودة بالثلاث نقاط وأتمنى لليفربول كل التوفيق لبقية الموسم".

وأضاف "لدينا خطة للتغلب على ليفربول فإذا نجحنا في تقديم أداء جيد مع استغلال الأخطاء التي يرتكبها فريق الريدز سيكون بإمكاننا أن نفعلها".

وواصل "مع الفرق الكبرى يتعين عليك أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ويجب أن يكون يوم منافسك سيئ وقتها سيكون لديك فرصة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.