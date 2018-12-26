بينيتيث: سأحاول العودة من أنفيلد بـ3 نقاط.. وأتمنى التوفيق لليفربول بقية الموسم

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 14:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

رفع رافاييل بينيتيث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد راية التحدي في وجه متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة في الخامسة من مساء الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

وقال بينيتيث في تصريحات لجريدة ميرور صباح الأربعاء: "أود الذهاب إلى أنفيلد والاستمتاع بالمباراة، والعودة بالثلاث نقاط وأتمنى لليفربول كل التوفيق لبقية الموسم".

أخبار متعلقة

بعد التغزل في قدراته - بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي" كلوب يستهدف الانتصار رقم 100 مع ليفربول حين يواجه نيوكاسل

وأضاف "لدينا خطة للتغلب على ليفربول فإذا نجحنا في تقديم أداء جيد مع استغلال الأخطاء التي يرتكبها فريق الريدز سيكون بإمكاننا أن نفعلها".

وواصل "مع الفرق الكبرى يتعين عليك أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ويجب أن يكون يوم منافسك سيئ وقتها سيكون لديك فرصة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

نيوكاسل ليفربول رافاييل بينيتث

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر 14 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون 23 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – الثالثة مع ليفربول.. صلاح يحصل على ركلة الجزاء ويسجلها.. ويستعيد صدارة الهدافين 25 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا 42 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) وادي دجلة ساعة | مصر
طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك