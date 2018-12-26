ميلان يريد فابريجاس في يناير

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 13:11

كتب : محرر في الجول

فابريجاس

يرغب ميلان في التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" أن ميلان يرغب في تدعيم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويعد فابريجاس عنصرا هاما في خططه.

وتقابل رغبة ميلان عدم رضا فابريجاس عن دوره الحالي في تشيلسي تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري.

أخبار متعلقة

تقرير: إيجوايين إلى تشيلسي.. وموراتا ينضم لميلان أنشيلوتي: كنت قريبا من العودة مرتين إلى ميلان تقرير: تعثر جديد قبل 2019 = إقالة جاتوزو.. وفينجر يقترب من خلافته في ميلان لاعب تشيلسي السابق يضع صلاح رابعا في ترتيب الأفضل بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبحث صاحب الـ31 عاما عن تحد جديد في يناير، خاصة مع وجود مفاوضات غير رسمية من جانب جالاتاسراي وأتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان.

لكن مؤخرا انضم موناكو وميلان للأندية المهتمة بضم اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

ويحق لفابريجاس التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل، ولذلك قد يسعى تشيلسي لبيعه سريعا حتى لا يرحل مجانا في الصيف.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي سيطلب 10 ملايين يورو للاستغناء عن فابريجاس، وهو ما يرضي ميلان بحسب ما أشارت إذاعة "ميدياست" الإيطالية.

وشارك فابريجاس في 14 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، وسجل هدفا وصنع هدفين.

فابريجاس تشيلسي ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر 14 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون 23 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – الثالثة مع ليفربول.. صلاح يحصل على ركلة الجزاء ويسجلها.. ويستعيد صدارة الهدافين 24 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا 42 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) وادي دجلة ساعة | مصر
طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك