ميلان يريد فابريجاس في يناير

يرغب ميلان في التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" أن ميلان يرغب في تدعيم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويعد فابريجاس عنصرا هاما في خططه.

وتقابل رغبة ميلان عدم رضا فابريجاس عن دوره الحالي في تشيلسي تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري.

ومن المتوقع أن يبحث صاحب الـ31 عاما عن تحد جديد في يناير، خاصة مع وجود مفاوضات غير رسمية من جانب جالاتاسراي وأتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان.

لكن مؤخرا انضم موناكو وميلان للأندية المهتمة بضم اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

ويحق لفابريجاس التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل، ولذلك قد يسعى تشيلسي لبيعه سريعا حتى لا يرحل مجانا في الصيف.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي سيطلب 10 ملايين يورو للاستغناء عن فابريجاس، وهو ما يرضي ميلان بحسب ما أشارت إذاعة "ميدياست" الإيطالية.

وشارك فابريجاس في 14 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، وسجل هدفا وصنع هدفين.