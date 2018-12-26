بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط

يرى رافاييل بينيتيث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن قوة منافسه ليفربول لا تكمن في نجمنا المصري محمد صلاح فقط، مشيدا بقدرات أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة يوم الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

وقال بينيتيث في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور يوم الأربعاء: "صلاح يقدم أداء جيدا في كل مباراة، فهو لديه السرعة والرؤية والقدرة على تنفيذ المهام. كما أنه حاسم أمام الشباك ولديه الكثير من الأشياء في جعبته".

وأضاف "لكن الأمر لا يتعلق به فحسب بل أن ليفربول يمتلك فريقا جيدا جدا، حتى أن يورجن كلوب يمكنه تغيير التشكيل ولا يزال لديه فريق جيد يضم 11 لاعبا".

صلاح عاد للتألق بعد أداء متباين في بداية الموسم، إذ وصل لهدفه الـ11 في الدوري الإنجليزي كثاني أبرز الهدافين ويقود ليفربول لتصدر المسابقة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه سيتي.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق سجل هدفا في شباك نيوكاسل الموسم الماضي.

وأوضح مدرب ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2010 "عندما كنت هناك اضطررنا إلى البيع أولا من أجل شراء اللاعبين، والآن هم يجلبون لاعبين جيدين ليصبحوا أفضل".

وأشاد بمنافسه كلوب قائلا "إنه يقدم أداءً جيدًا مع ليفربول حاليا ويساعده الفريق في ظهور ذلك كل أسبوع، كرة القدم تدور حول الاستمرارية والجودة، وفي الوقت الحالي لديه كل شيء".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.