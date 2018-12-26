كلوب يستهدف الانتصار رقم 100 مع ليفربول حين يواجه نيوكاسل

يستهدف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تحقيق الفوز رقم 100 له كمدير فني للريدز عندما يلتقي بنيوكاسل على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء في البوكسينج داي.

وتعد هذه هي المباراة رقم 181 للمدرب الألماني على رأس القيادة الفنية للريدز، وسيحتفل بـ100 انتصار له مع الفريق إذا تمكن من التغلب على نيوكاسل، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

الفوز على فريق المدرب رافا بينيتيز سيؤدي إلى الانتصار الثامن على التوالي في الدوري تحت قيادة المدرب الألماني هذا الموسم.

إذا تجنب الريدز الهزيمة، فسوف يرفع الفريق عدد مبارياته على ملعبه دون هزيمة إلى 30 مباراة، بعد أن فازوا بـ 20 مباراة وتعادلوا تسع مرات منذ خسارتهم أمام كريستال بالاس في أبريل 2017.

الفوز أو التعادل من شأنه أن يجعل ليفربول يعادل ثالث أطول سلسلة لا هزيمة له على الإطلاق منذ بداية الدوري. وهو الأطول منذ موسم 1987-1988، عندما تعرض للهزيمة الأولى في المباراة الثلاثين.

ويتصدر فريق كلوب ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 18 مباراة في الدوري وهو أفضل بداية موسم في تاريخ النادي. لم يسبق أن لعب ليفربول أقل من 23 لقاء ليصل إلى رصيد النقاط الحالي له.

الهدف القادم لليفربول سوف يكون هو رقم 50 الذي يسجله الفريق خلال كل المسابقات.

ومن المفترض أن يشارك فيرجيل فان ديك في مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز. أول 67 لقاء له كان بقميص ساوثامبتون.

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