مران الأهلي - وليد سليمان جاهز لمواجهة الداخلية.. وانتظام هشام محمد ومحارب

انتظم الثلاثي وليد سليمان وهشام محمد وإسلام محارب في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك وليد سليمان بقوة في تدريبات اليوم بعد الغياب بسبب الإصابة ليعلن اللاعب جاهزيته لمواجهة الداخلية.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

وطالب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق اللاعبين بدقة التمرير في مساحات ضيقة تحت ضغط خلال تقسيمة خططية لثلاثة لاعبين ضد ثلاثة آخرين.

وشرح للاعبين كيفية التحرك لضرب تكتل المنافس وضرب مصيدة التسلل وشهدت تألق صالح جمعة وأحمد حمودي وبعد ذلك أصبحت التقسيمة ثلاثة مهاجمين ضد 2 مدافعين.

وتخلص سليمان من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم والذي حرمه من مرافقة بعثة الفريق إلى إثيوبيا لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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كما انتظم الثنائي هشام محمد وإسلام محارب في التدريبات الجماعية بصورة كاملة ليؤكدا جاهزيتهما للمباراة.

وكان إسلام محارب قد اشتكى من الإصابة بإجهاد في السمانة بعد مشاركته أمام الفريق الإثيوبي يوم الأحد الماضي، بينما اشتكى هشام محمد من كدمة قوية في الرأس.

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