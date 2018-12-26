مران الأهلي - وليد سليمان جاهز لمواجهة الداخلية.. وانتظام هشام محمد ومحارب

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 11:27

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي

انتظم الثلاثي وليد سليمان وهشام محمد وإسلام محارب في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك وليد سليمان بقوة في تدريبات اليوم بعد الغياب بسبب الإصابة ليعلن اللاعب جاهزيته لمواجهة الداخلية.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة

إنبي: المسافات بعيدة مع الأهلي لبيع حمدي فتحي.. واتجاه لتأجيل الصفقة لنهاية الموسم الأهلي يطرح تذاكر مباراة الداخلية مصدر في إنبي يكشف لـ في الجول جديد مفاوضاتهم مع الأهلي لانتقال حمدي فتحي كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي بفارق 43 نقطة في مبارة تحصيل حاصل بدوري المرتبط

وطالب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق اللاعبين بدقة التمرير في مساحات ضيقة تحت ضغط خلال تقسيمة خططية لثلاثة لاعبين ضد ثلاثة آخرين.

وشرح للاعبين كيفية التحرك لضرب تكتل المنافس وضرب مصيدة التسلل وشهدت تألق صالح جمعة وأحمد حمودي وبعد ذلك أصبحت التقسيمة ثلاثة مهاجمين ضد 2 مدافعين.

وتخلص سليمان من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم والذي حرمه من مرافقة بعثة الفريق إلى إثيوبيا لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

شارك في حصاد FilGoal.com واختر الأفضل محليا وعالميا لعام 2018

كما انتظم الثنائي هشام محمد وإسلام محارب في التدريبات الجماعية بصورة كاملة ليؤكدا جاهزيتهما للمباراة.

وكان إسلام محارب قد اشتكى من الإصابة بإجهاد في السمانة بعد مشاركته أمام الفريق الإثيوبي يوم الأحد الماضي، بينما اشتكى هشام محمد من كدمة قوية في الرأس.

اختر التشكيل الأمثل للأهلي

وليد سليمان الأهلي الداخلية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) وادي دجلة 57 دقيقة | مصر
طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري ساعة | مصر
مباشر في إنجلترا - ليستر (1) - (1) سيتي.. يونايتد (1) - (0) هدرسفيلد ساعة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) نيوكاسل (0) حارس نيوكاسل ينقذ ساعة | أوروبا
كلوب يكشف أسباب غياب ميلنر ومورينو عن مواجهة نيوكاسل ساعة | أوروبا
التشكيل - دي بروين وستيرلنج وأجويرو يقودون سيتي أمام ليستر ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك