آرثر: أتضرع ليعود نيمار إلى برشلونة

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 11:26

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - نيم

يمني آرثر ميلو لاعب برشلونة نفسه بعودة مواطنه البرازيلي نيمار إلى الفريق الذي رحل عنه في 2017 لينتقل إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وقال آرثر في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"أنا شخصيا أتضرع من أجل عودته لأنه نجم كبير، لا نقاش في ذلك".

وواصل "الفريق سيصبح أفضل كلما زاد عدد اللاعبين الكبار".

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وكشف لاعب جريميو البرازيلي السابق محاولته إقناع نيمار بالقول:"شخصيا، أقوم بعمل كبير لإعادته، لكن لديه حياته، يعلم ما يفعل ولا أدري مدى جدية هذه المفاوضات، هل هناك فرصة لقدومه أم لا لكنه صديق شخصي ولاعب محترف أحبه كثيرا وسأكون سعيدا جدا إذا جاء".

ارتدى نيمار قميص برشلونة لأربعة مواسم قبل أن يرحل في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن بطل فرنسا وتزعم أنه يريد العودة إلى فريق بلاوجرانا.

نيمار برشلونة

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