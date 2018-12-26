تقرير يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 11:15

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

قالت صحيفة آس الإسبانية إن نيمار نجم باريس سان جيرمان يستطيع ترك الفريق في 2020 مقابل 160 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ولا تزال التكهنات مستمرة حول مستقبل مهاجم البرازيل مع الفريق الباريسي.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى رغبة نيمار 26 عاما في الرحيل عن سان جيرمان وأنه نادم على ترك برشلونة.

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وانتقل نيمار إلى سان جيرمان في 2017 بعدما دفع بطل فرنسا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده مع برشلونة.

ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 19 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

نيمار باريس سان جيرمان

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