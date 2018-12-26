الإسماعيلي يضم شيلونجو من سموحة

أعلن سموحة بيع لاعبه بينسون شيلونجو من سموحة مقابل 4.5 ملايين جنيه إلى الإسماعيلي في سوق الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد أيام.

وانضم المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى سموحة في الصيف الماضي بعد استغناء نادي بيراميدز عنه.

وشارك شيلونجو في 13 مباراة مع سموحة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وبدأ مهاجم ناميبيا مشواره في الدوري المصري في يناير الماضي بعد انتقاله من بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي إلى بيراميدز.

وسيضطر الإسماعيلي للاستغناء عن لاعب أجنبي في قائمته لإفساح المجال لشيلونجو نظرا لأن الفريق يضم 4 لاعبين غير مصريين حاليا.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه الحد الأقصى للاعبين الأجانب في أي فريق هو 4.

وفي قائمة الإسماعيلي ريتشارد بافور الغاني ولسعد جزيري التونسي وكريستوفر ميندوجا الكاميروني وأوكيكي أفولابي النيجيري.

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