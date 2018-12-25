الإسماعيلي يؤكد على جاهزية استاد الإسماعيلية لاستقبال الجماهير بسعته الكاملة

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 21:14

كتب : ياسر الشريف

جماهير الإسماعيلي - الكويت الكويتي

أكدت إدارة الإسماعيلي على جاهزية استاد الإسماعيلية لاستقبال الجماهير بسعته الكاملة خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة الإسماعيلي طلبت تشكيل لجنة لتفقد حالة الاستاد والإقرار بجاهزيته على استقبال المباريات بحضور جماهير كامل.

وأقرت اللجنة المكونة من مجموعة أساتذة بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس ولجنة أخرى من مديرية الإسكان على صلاحية مدرجات الاستاد لاستقبال الجماهير بالسعة الكاملة وهي 23 ألف مشجع.

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ويستعد الإسماعيلي لخوض مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بداية من يناير المقبل.

وتأهل الإسماعيلي لدور المجموعات بعد تخطي القطن الكاميروني في الدور التمهيدي الأول.

وتقام قرعة دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

الإسماعيلي

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