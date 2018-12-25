كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي بفارق 43 نقطة في مبارة تحصيل حاصل بدوري المرتبط

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 20:38

كتب : محمد سمير

كرة سلة الأهلي - الاتحاد

حقق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على فريق الأهلي في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بمباراة تحصيل حاصل.

كان الأهلي قد ضمن لقب بطولة دوري المرتبط قبل إقامة المباراة بعد فوز فريق المرتبط تحت 16 عاما على حساب الفريق السكندري.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة الختامية بنتيجة 115 - 72 والتي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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ونجح الأهلي في الفوز بمباراة الكبار أمس الاثنين بالإضافة لفوز فريق المرتبط تحت 16 عاما في المباراتين.

بذلك توج الأهلي بلقب دوري المرتبط للمرة الثالثة على التوالي.

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