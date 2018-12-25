حصاد الرياضات الأخرى 2018 - سيطرة الاسكواش وإنجاز الأثقال.. وتراجع للألعاب الجماعية بالمنتخبات

قارب عام 2018 من النهاية وتحققت عدد من الإنجازات المصرية على المستوى الدولي في ألعاب الرياضات الأخرى بخلاف كرة القدم.

واصل أبطال الاسكواش هيمنتهم على العالم بتصدر التصنيف العالمي والحصول على البطولات الدولية الكبرى، كما حقق محمد إيهاب وسارة سمير بطلا رفع الأثقال إنجازا في بطولة العالم.

أما على مستوى الألعاب الجماعية فشهدت تراجع لمنتخب مصر الأول في منافسات اليد والطائرة والسلة وتحقيق نتائج متراجعة.

الألعاب الجماعية:

لم تقدم منتخبات الألعاب الجماعية المردود الأفضل هذا العام، إذ شارك منتخب اليد في بطولة إفريقيا، ومنتخب السلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وأخيرا منتخب الطائرة في كأس العالم.

وفشلت المنتخبات الثلاثة في تحقيق أي إنجاز يذكر في الثلاث منافسات هذا العام.

كرة اليد:

خاض منتخب اليد منافسات بطولة أمم إفريقيا مع بداية العام، وحصل على وصافة البطولة.

سقط الفراعنة في المباراة النهائية أمام منتخب تونس 24-26، ليتجمد رصيد منتخب مصر عند ست بطولات إفريقية في المركز الثالث بفارق بطولة عن الجزائر وارتفاع الفارق لأربعة ألقاب لصالح تونس.

وعن طريق التأهل للمباراة النهائية، ضمن منتخب مصر التواجد في بطولة العالم والمقرر أن تبدأ في 10 يناير من العام الجديد.

وعلى مستوى الأندية كانت النتائج مغايرة تماما، إذ سيطر ناديا الأهلي والزمالك على الثلاثة ألقاب القارية.

فنجح الزمالك في التتويج بلقبي السوبر ودوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، بينما توج الأهلي بلقب أبطال الكؤوس الإفريقي على حساب الاتحاد الليبي.

كرة طائرة:

احتل منتخب مصر المركز 20 في بطولة العالم من أصل 24 منتخبا مشاركا في البطولة.

وفشل الفراعنة في تخطي دور المجموعات بعد تحقيق فوز وحيد على حساب الصين والخسارة في أربع مباريات.

أما على مستوى الأندية فواصل النادي الأهلي تفوقه وحصد لقب بطولة إفريقيا للعام الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 13 لقبا بفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه.

كرة سلة:

لم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمنتخب كرة السلة، إذ فشل الفراعنة في التأهل لمنافسات كأس العالم 2019 بعد إنهاء مجموعة المرحلة الأخيرة في المركز الرابع.

وخسر المنتخب المصري في المباراة الختامية أمام الكاميرون بنتيجة 60-80 وكان يكفي الفراعنة الفوز للتأهل لمونديال 2019.

وعلى المستوى العربي، فشل منتخب الفراعنة في تحقيق لقب البطولة العربية.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوز السعودية باللقب الثاني في تاريخها والأول منذ عام 97.

وكان المنتخب المصري قد حصد اللقب العربي أخر نسختين عامي 2015 و 2017.

أما على مستوى الأندية فنجح الاتحاد السكندري في خطف لقب البطولة العربية التي أقيمت في لبنان هذا العام، وتغلب الفريق السكندري على نادي بيروت.

كرة الصالات:

حقق منتخب كرة الصالات للشباب إنجازا بتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين.

وأصبح منتخب شباب الصالات هو أول فريق مصري في لعبة جماعية يحصد ميدالية أولمبية في التاريخ.

كرة شاطئية:

فشل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مجددا في التأهل للمباراة النهائية بأمم إفريقيا.

وبالتالي يفشل الفراعنة في التأهل لبطولة كأس العالم والتي لم يسبق للفراعنة المشاركة بها من قبل.

الألعاب الفردية:

شهد عام 2018 تفوقا لأبطال مصر في الألعاب الفردية المختلفة وفي الدورات المجمعة مثل دورة ألعاب البحر المتوسط وأولمبياد الشباب.

واحتلت البعثة المصرية المركز الخامس في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا برصيد 45 ميدالية متنوعة بواقع (18 ذهبية، 11 فضية، 16 برونزية).

وفي أولمبياد الشباب احتلت البعثة المصرية المركز 22 وتصدرت ترتيب الدول العربية والإفريقية بإجمالي 12 ميدالية متنوعة (3 ذهبيات، 2 فضية، 7 برونزيات).

الاسكواش: واصل أبطال مصر هيمنتهم على اللعبة على مستوى الرجال والسيدات طوال العام.

نجحت نور الشربيني في تصدر التصنيف العالمي منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، قبل أن تخطف رنيم الوليلي الصدارة في ديسمبر.

أما على مستوى الرجال فخطف محمد الشوربجي صدارة التصنيف في شهر مارس من الفرنسي جريجوري جوتييه واستمر على القمة حتى نهاية العام، رغم منافسة قوية من زميله علي فرج.

وحقق محمد الشوربجي أربع بطولات كبرى هذا العام مقابل بطولة لعلي فرج ومثلها لكريم عبد الجواد وبطولة لمروان الشوربجي.

وعلى مستوى السيدات توجت نور الشربيني بأربع بطولات كبرى هذا العام، مقابل ثلاثة لزميلتها رنيم الوليلي.

وتوج منتخب السيدات ببطولة العالم (فرق) ومثل منتخب مصر نور الشربيني ورنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر.

رفع أثقال: حقق محمد إيهاب وسارة سمير بطلا مصر ست ميداليات متنوعة.

نجح محمد إيهاب في تحقيق ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية وتحقيق رقم قياسي عالمي في منافسات الخطف.

أما سارة سمير فتوجت بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.

خماسي حديث: تألق أحمد الجندي صاحب الـ18 عاما في مختلف البطولات بمختلف مراحلها.

توج الجندي بذهبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين، كما حصد ذهبيتي بطولتي العالم للناشئين والشباب هذا العام أيضا.

ففي أبريل خطف الميدالية الذهبية لبطولة العالم تحت 19 عاما في البرتغال، وفي أغسطس توج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما.

ولم يحقق إنجاز الجندي من قبل أي لاعب أو لاعبة سوى أية المدني في عام 2006.

التايكواندو: تألق سيف عيسى في رياضة التايكواندو هذا العام ونجح في التتويج بميداليتين في بطولة الجائزة الكبرى.

وحقق سيف عيسى برونزية بطولة الجائزة الكبرى في تايوان في شهر سبتمبر قبل أن يحقق برونزية جديدة في أكتوبر بالبطولة التي أقيمت في مانشستر.

وكان عيسى قريبا من الوصول للمباراة النهائية في منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بمانشستر وخسر بصعوبة أمام البريطاني دامون سانسوم في نصف النهائي.

مصارعة: نجح أبطال مصر في المصارعة من تحقيق إنجازات في اللعبة هذا العام.

إذ نجح الثنائي سمر حمزة وحسن حسن في الوصول إلى مباراة الميدالية البرونزية ببطولة العالم بعد غياب.

وكان الثنائي قريبا من التتويج بالميدالية البرونزية لكن حصل كل منهما على المركز الخامس في النهاية.

وعلى مستوى الناشئين نجح محمد إبراهيم "كيشو" في تحقيق ذهبية بطولة العالم للشباب لأول مرة منذ 12 عاما.

جودو: رفض رمضان درويش أن ينتهي عام 2018 دون إنجاز لرياضة الجودو.

ونجح دوريش هذا الشهر في التتويج بالميدالية البرونزية بمنافسات بطولة العالم للأساتذة والتي أقيمت في الصين.