كرة يد - السلوفيني نيكولاس ماركوفيتش مديرا فنيا للأهلي حتى نهاية الموسم

اتفق النادي الأهلي على قيادة السلوفيني نيكولاس ماركوفيتش قيادة فريق اليد حتى نهاية الموسم الجاري خلفا لعاصم حماد.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي للأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com "أتممنا الاتفاق مع المدرب السلوفيني وسيأتي إلى مصر يوم الخميس المقبل".

وأوضح عبد القادر "كان هناك مفاضلة مع 5 مدربين وتم تصفيتهم لاثنين فقط أحدهم صربي والآخر ماركوفيتش".

وتابع عبد القادر "ماركوفيتش قاد منتخبا الكويت والإمارات من قبل وعدد من أندية سلوفينيا، وسيأتي إلى مصر دون مساعدين".

وأتم مدير النشاط الرياضي تصريحاته قائلا: "عقد ماركوفيتش حتى نهاية الموسم الجاري".

وكان ماركوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الكويت منذ عام 2003 حتى صيف 2007 وقاد المنتخب إلى بطولة العالم مرتين عامي 2005 و2007، قبل أن يتولى قيادة منتخب الإمارات.