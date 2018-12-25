قرارات اتحاد الكرة: إقالة مدرب الشاطئية.. وجمعية عمومية لتغيير شكل دوري الدرجة الثانية

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 18:33

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

كشف اتحاد كرة القدم عن قرارات اجتماعه والتي أعلن عنها أحمد مجاهد عضو المجلس في مؤتمر صحفي.

وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب كرة القدم الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في شرم الشيخ.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على إحالة محمد الطويلة رئيس نادي النجوم للجنة القيم بعد انتقاده للحكام عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في الدوري.

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وحدد الاتحاد يوم 5 يناير لعقد اجتماعا آخر من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية.

كذلك دعى اتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 23 فبراير المقبل لتعديل بعض بنود لائحة دوري الدرجة الثانية ووضع تصورا جديدا للمسابقة.

وأخيرا قرر اتحاد الكرة إجراء قرعة كأس مصر مواليد عام 1997 بمشاركة 133 فريقا في البطولة.

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