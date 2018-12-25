جروس للاعبي الزمالك: أغلقنا صفحة الكونفدرالية والتركيز الآن على الدوري

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي.

وطالب جروس لاعبيه بغلق الصفحة الإفريقية تماما والتركيز في لقاء بتروجيت بالدوري الممتاز والمقرر له الجمعة المقبل.

وأكد جروس للاعبيه أنه لن يسمح بأي خسائر مره أخرى وأن هدف الفريق هو الفوز وتحقيق نتائج طيبة فى كل البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بتروجيت في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري بعد خوض 14 مباراة برصيد 35 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.