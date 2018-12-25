مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 17:45

كتب : أحمد شوقي

مران الزمالك

أدى الثنائي كابونجو كاسونجو وحميد أحداد مهاجما الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفرق المقام على ملعب النادي.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

كابونجو كاسونجو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقام أحداد وكاسونجو بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بعد معاناتهما من بعض الإجهاد.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني عدم خوضهما للتدريبات الجماعية.

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كما واصل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق تدريباته العلاجية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق خوض البرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل التعافي والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحصل محمود علاء على راحة من التدريبات المقامة بملعب النادي على أن ينتظم غدا الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت.

الزمالك بتروجيت الدوري المصري

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