مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء

أدى الثنائي كابونجو كاسونجو وحميد أحداد مهاجما الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفرق المقام على ملعب النادي.

وقام أحداد وكاسونجو بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بعد معاناتهما من بعض الإجهاد.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني عدم خوضهما للتدريبات الجماعية.

كما واصل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق تدريباته العلاجية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق خوض البرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل التعافي والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحصل محمود علاء على راحة من التدريبات المقامة بملعب النادي على أن ينتظم غدا الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت.