مران الأهلي - مشاركة محارب وهاني.. واكتفاء ربيعة وعاشور بالجري

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 17:29

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

شارك الثنائي إسلام محارب ومحمد هاني في المران الجماعي لفريق الأهلي استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري المصري.

وعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق جلسة مع اللاعبين للمطالبة بغلق صفحة مواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي والتركيز في مواجهة الداخلية.

واكتفى وليد سليمان بالمشاركة في جزء من المران والمغادرة لاستكمال عمليات التأهيل.

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وبدأ رامي ربيعة الجري على هامش مران الأهلي، بينما اكتفى عاشور بالجري حول الملعب.

واستمر صلاح محسن مهاجم الأهلي في مراحل التأهيل تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي فريق الداخلية يوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.

الأهلي الداخلية الدوري المصري

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