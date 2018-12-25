خاص بتروجيت لـ في الجول: رؤوف الغائب الوحيد ضد الزمالك.. لابد من تحقيق نتيجة إيجابية

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 16:14

كتب : عاطف شادي

بتروجيت

كشف حمادة أنور مدير الكرة في بتروجيت أن مهاجم الفريق أحمد رؤوف فقط يغيب عن صفوف الفريق ضد الزمالك.

وقال أنور لـFilGoal.com: "رؤوف حصل على الإنذار الثالث، أما باقي اللاعبين فهم جاهزون وتتحكم الرؤية الفنية لمؤمن سليمان في اختيارهم من عدمه".

وأضاف أنور "لقاء الزمالك هام للغاية، لابد أن نحقق نتيجة إيجابية".

أخبار متعلقة

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة تمساح لـ في الجول: سأنتقل إلى بتروجيت.. أتوقع عودتي لمستواي مع مؤمن سليمان المقاصة لـ في الجول: نريد ضم بيكلي من بتروجيت.. وعقبة تقف أمامنا

وأردف "نحن في موقف صعب وفي المركز قبل الأخير. نخوض مباريات كؤوس في الدوري وعلينا حصد النقاط لتحسين موقفنا".

ويحتل بتروجيت المركز الـ17 في الدوري برصيد 15 نقطة.

أما الزمالك فيتصدر البطولة بـ35 نقطة قبل مباراة يوم السبت المقبل.

أحمد رؤوف بتروجيت الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا 12 دقيقة | مصر
قرارات اتحاد الكرة: إقالة مدرب الشاطئية.. وجمعية عمومية لتغيير شكل دوري الدرجة الثانية 16 دقيقة | الدوري المصري
جروس للاعبي الزمالك: أغلقنا صفحة الكونفدرالية والتركيز الآن على الدوري 56 دقيقة | الدوري المصري
النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل 58 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء ساعة | الدوري المصري
ريدناب: فان دايك = جون تيري + فيديتش + فيرديناند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك