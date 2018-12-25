كشف حمادة أنور مدير الكرة في بتروجيت أن مهاجم الفريق أحمد رؤوف فقط يغيب عن صفوف الفريق ضد الزمالك.

وقال أنور لـFilGoal.com: "رؤوف حصل على الإنذار الثالث، أما باقي اللاعبين فهم جاهزون وتتحكم الرؤية الفنية لمؤمن سليمان في اختيارهم من عدمه".

وأضاف أنور "لقاء الزمالك هام للغاية، لابد أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأردف "نحن في موقف صعب وفي المركز قبل الأخير. نخوض مباريات كؤوس في الدوري وعلينا حصد النقاط لتحسين موقفنا".

ويحتل بتروجيت المركز الـ17 في الدوري برصيد 15 نقطة.

أما الزمالك فيتصدر البطولة بـ35 نقطة قبل مباراة يوم السبت المقبل.