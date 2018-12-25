‫شريف: الأهلي يواجه صعوبات لكن لا مستحيل.. سنعود في الدوري وسنقاتل من أجل إفريقيا

قال محمد شريف جناح الأهلي إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث شريف للموقع الرسمي للأهلي: "نجحنا في الحصول على الثلاث نقاط من المباريات المؤجلة خلال الفترة الماضية، هناك حالة من التركيز الشديد فيما هو قادم من المباريات".

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وشدد شريف: "لا يوجد ما يسمى بالمستحيل. الفريق قد يواجه صعوبات في بعض الوقت ولكن سرعان ما يعود، وهو ما يحدث حاليا في بطولة الدوري، حيث يسعى الفريق بشكل مستمر من مباراة لأخرى نحو الوصول إلى المكانة المفضلة للأهلي وجماهيره".

‫وتطرق لاعب الأهلي للحديث عن بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً إن "الفريق يجب أن يتعلم من أخطاء الماضي، وأن يقاتل من أجل الفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة، وأن هذا الأمر ليس بالصعب ولكنه يحتاج إلى العمل".

‫وأشار شريف إلى أن موقف مباراة العودة ضد جيما آبا جيفار يدفع الفريق إلى الفوز في المباريات المقبلة التي تقام في مصر، خاصة مباريات دور المجموعات لاعتلاء الصدارة، مؤكدا أن عودة اللاعبين المصابين سيكون نقطة فارقة وإضافة قوية للأهلي في الفترة المقبلة.

‫واختتم محمد شريف، حديثه بأنه يعد جماهير الأهلي ببذل أقصى جهد للحصول على البطولة الإفريقية في النسخة الحالية.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 8 مباريات مع الفريق هذا الموسم سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين.