تقرير: أرسنال يبحث عن حل لأزمة الدفاع في موهبة وست هام

لا يزال نادي أرسنال يبحث عن حلول لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للتغلب على أزمة الإصابات والغيابات.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أرسنال يهتم بالتعاقد مع ريس أوكسفورد مدافع وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعد أوكسفورد واحدا من المواهب الإنجليزية المنتظر تألقها في المستقبل ولكنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع وست هام حتى الآن.

ويسعى أوناي إيمري المدير الفني الإسباني لفريق أرسنال لضم أوكسفورد الذي يجيد اللعب في مركزي المدافع ولاعب الوسط.

ويعاني أرسنال من عدة غيابات في خط الدفاع مثل لورانت كوسيليني وموستافي وهيكتور بيليرين.

يأتي اهتمام أرسنال باللاعب الإنجليزي الشاب وسط مراقبة أيضا من مانشستر سيتي وإيفرتون وبروسيا دورتموند الألماني.

ولعب أوكسفورد البالغ من العمر 20 عاما الموسم الماضي معارا لصفوف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وقدم مستوى مميز.

وظهر أوكسفورد لأول مرة مع وست هام في الدوري الإنجليزي قبل 3 مواسم عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.