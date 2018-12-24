تقرير: نجم واتفورد على رادار سان جيرمان

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 23:11

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري

دخل عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي سان جيرمان يراقب جيدا اللاعب الفرنسي تمهيدا للتعاقد معه.

ورصد سان جيرمان مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

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تأتي رغبة سان جيرمان في ضم دوكوري مع اهتمام نادي إيفرتون الذي يسعى لإقناع اللاعب عن طريق ماركوس سيلفا المدير الفني للفريق ومدربه السابق في واتفورد.

وتألق دوكوري البالغ من العمر 25 عاما مع واتفورد في الدوري الإنجليزي ولعب حتى الآن 18 مباراة في البريميرليج منذ انطلاق الموسم سجل خلالهم هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويشارك اللاعب ذو الأصول المالية في جميع مراكز وسط الملعب، لكنه يقدم مستوى مميز في مركز لاعب الوسط المهاجم.

ويسعى سان جيرمان للتعاقد مع دوكوري تحسبا للرحيل المحتمل للاعبه أدريان رابيو نحو نادي برشلونة الإسباني سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو مع نهاية الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان واتفورد

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