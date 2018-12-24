كأس آسيا - استبعاد الحبسي من قائمة عمان بسبب الإصابة

تلقى منتخب عمان ضربة موجعة بعدما تأكد عدم لحاق علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي بالمشاركة في كأس الأمم الآسيوية المقبلة بسبب الإصابة.

علي الحبسي النادي : منتخب نجوم الدوري السعودي الهلال

وتعرض الحارس المخضرم علي الحبسي لإصابة خلال مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ14 للدوري السعودي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب عمان استبعاد علي الحبسي من قائمة المنتخب المشاركة في أمم آسيا 2019 بعد أيام والتي تقام في الإمارات.

ويعد علي الحبسي واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الوطن العربي وخاض تجربة إحترافية طويلة في الملاعب الإنجليزية مع أندية ويجان وبرايتون وريدينج.

ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة للبطولة بجانب كل من اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

وتقام بطولة كأس آسيا لأول مرة بمشاركة 24 فريقا بداية من نسخة الإمارات 2019.