تقرير: ليفربول يسعى لإبرام صفقة ملابس قياسية ليتجاوز عقد يونايتد مع أديداس

دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع شركة الملابس الأمريكية "نيو بالانس" من أجل الاتفاق على الصفقة المقبلة للنادي الإنجليزي بشأن ملابس فريق كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي ليفربول يأمل في الحصول على صفقة جديدة مع بداية موسم 2020/2021 يتخطى بها نادي مانشستر يونايتد.

ويعد مانشستر يونايتد هو أكثر نادي في الدوري الإنجليزي يحصل على مقابل مادي من شركات الملابس الرياضية، حيث يحصل من الشركة الألمانية أديداس على 75 مليون جنيه إسترليني في العام مقابل توريد ملابس فريق الكرة.

وتقدم شركة نيو بالانس ملابس فريق ليفربول منذ عدة سنوات مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في العام.

ويأمل ليفربول في الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني أو أكثر زيادة على المقابل الحالي الذي يحصل عليه من نيو بالانس ليتساوى أو يتخطى مانشستر يونايتد.

ويعول ليفربول في الحصول على الصفقة التي يريدها على مستوى الفريق في السنوات الأخيرة مع مجموعة النجوم المتواجدين حاليا ضمن صفوفه مثل محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك وأليسون وغيرهم.

وكشفت الصحيفة أيضا أنه في حالة عدم حصول ليفربول على العرض الذي يريده من شركة نيو بالانس، سيكون على استعداد للموافقة على عروض الشركات الأخرى لتوريد ملابس فريق الكرة.

ويعد ليفربول رابع أكثر فريق في الدوري الإنجليزي من حيث قيمة عقود شركات الملابس بعد مانشستر يونايتد بـ75 مليون جنيه إسترليني، وتشيلسي وأرسنال بقيمة 60 مليون إسترليني.

وينتهي تعاقد ليفربول مع نيو بالانس بنهاية موسم 2019/2020.