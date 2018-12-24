نبيل فقير معروض على ريال مدريد

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 16:46

كتب : محرر في الجول

نبيل فقير

بعد فشل انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي، قد يرتدي نبيل فقير لاعب وسط ليون قميص ريال مدريد.

نبيل فقير

النادي : أولمبيك ليون

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فقير صاحب الـ25 عاما معروض على ريال مدريد، وقد يقرر النادي الملكي ضمه في الصيف المقبل وليس في يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يفكر في ضم فقير، خاصة أن ليون لن يمانع التفاوض بشأن بيعه بعدما رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي عام 2020.

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كما يرغب ريال مدريد في ضم لاعب يجيد لعب نفس أدوار لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم.

ويركز ريال مدريد في الوقت الحالي على ضم إيزكويل بالاسيوس من ريفر بليت، حيث يقترب لاعب الوسط صاحب الـ20 عاما من الميرنجي في يناير.

ولعب فقير 16 مباراة مع ليون هذا الموسم، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 4.

وكان النجم الفرنسي قريبا من الانتقال إلى ليفربول الصيف الماضي، قبل أن يتراجع الريدز عن الصفقة.

ريال مدريد

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