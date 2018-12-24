مخيتاريان يغيب ستة أسابيع عن أرسنال.. وعودة بيليرين بعد أسبوعين

أعلن نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي غياب هنريك مخيتاريان لاعب وسط الفريق لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة، بينما يعود هيكتور بيليرين للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين.

هنريك مخيتاريان النادي : أرسنال أرسنال

وكشف الموقع الرسمي لنادي أرسنال عن الحالة الطبية للاعبين المصابين.

وأوضح تقرير أرسنال أن مخيتاريان يعاني من إصابة في القدم اليمنى ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية بعد ستة أسابيع.

أما هيكتور بيليرين فسيتخلص من إصابته في الكتف ويعود إلى التدريبات خلال أسبوعين.

بينما الثنائي شكودران موستافي وناتشو مونريال اللذان يعانيان من إصابة في أوتار الركبة من المتوقع عودتهما للتدريبات هذا الاسبوع.

وأشار الموقع إلى دخول داني ويلبك وروب هولدينج في مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية.

إذ أجرى ويلبك جراحة في الكاحل الأيمن بينما هولدينج في ركبته اليسرى.

تغلب أرسنال على بيرنلي 3-1 في مباراة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع تشيلسي.

ويلعب أرسنال بعد غد الأربعاء أمام فريق برايتون ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.