الزمالك يبدأ يوم الثلاثاء الاستعداد لبتروجيت

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الإثنين.

ووصلت بعثة الزمالك من تشاد إلى القاهرة فجر اليوم بعد مواجهة فريق القطن في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ويعود لاعبو الزمالك للتدريبات غدا الثلاثاء استعدادا للقاء بتروجيت في بداية الدور الثاني من الدوري والمقرر له يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.

كان الزمالك ضمن التأهل لدور الـ32 من كأس الكونفدرالية رغم الخسارة من القطن 2-0، بفضل فوزه الكبير في الذهاب 7-0.

وتقام قرعة الدور المقبل من الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.