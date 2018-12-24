الإسماعيلي يقترب من ضم لاعب النصر للتعدين

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 14:40

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

يقترب نادي الإسماعيلي من ضم أحمد فتحي كاستيلو لاعب فريق النصر للتعدين في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وينهي مسؤولو الدراويش مفاوضاتهم مع النصر للتعدين لضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ويبلغ كاستيلو من العمر 18 عاما، ويعتبر ضمن الصفقات التي يستهدفها النادي لتدعيم ثغرات الفريق.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الأمن لن يوافق على لعب مباراة المقاولون الجمعة مدرب الإسماعيلي: نسعى لنقل الانتصارات الإفريقية إلى الدوري الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون

وضمن الإسماعيلي تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي القطن الكاميروني في دور الـ32.

وينتظر الدراويش قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبلة في القاهرة.

ويخوض الإسماعيلي مباراته المقبلة في الدوري المصري يوم الجمعة أمام المقاولون العرب على استاد إسماعيلية.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة من المقرر أن يخوضها الفريق الفترة المقبلة.

الإسماعيلي سوق الانتقالات الشتوية

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول 41 دقيقة | إفريقيا
أنشيلوتي: كنت قريبا من العودة مرتين إلى ميلان 50 دقيقة | أوروبا
حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية 51 دقيقة | لعبة في الجول
تقرير: ليفربول يسعى لإبرام صفقة ملابس قياسية ليتجاوز عقد يونايتد مع أديداس 55 دقيقة | أوروبا
المسابقات لـ في الجول: لم نتلق موافقة الأمن لمباراتي لإسماعيلي ضد المقاولون والزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم ساعة | لعبة في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك