الإسماعيلي يقترب من ضم لاعب النصر للتعدين

يقترب نادي الإسماعيلي من ضم أحمد فتحي كاستيلو لاعب فريق النصر للتعدين في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وينهي مسؤولو الدراويش مفاوضاتهم مع النصر للتعدين لضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ويبلغ كاستيلو من العمر 18 عاما، ويعتبر ضمن الصفقات التي يستهدفها النادي لتدعيم ثغرات الفريق.

وضمن الإسماعيلي تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي القطن الكاميروني في دور الـ32.

وينتظر الدراويش قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبلة في القاهرة.

ويخوض الإسماعيلي مباراته المقبلة في الدوري المصري يوم الجمعة أمام المقاولون العرب على استاد إسماعيلية.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة من المقرر أن يخوضها الفريق الفترة المقبلة.