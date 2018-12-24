تقرير: فيرجسون يعود للعمل مستشارا في مانشستر يونايتد لاستعادة أيام المجد

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 14:10

كتب : محمد سمير

أليكس فيرجسون - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

عاد سير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد للعمل في النادي من جديد كمستشار لاستعادة أيام المجد للشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب التاريخي للنادي كان نشيطا الأسبوع الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو من قيادة الفريق لتعيين البديل.

وأوضح التقرير أن فيرجسون توسط في تعيين أولي سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد بعد إقالة مورينيو.

أخبار متعلقة

توتنام يمنع صحفيا من سؤال بوتشيتينو عن مانشستر يونايتد رئيس نابولي: من المستحيل بيع كوليبالي إلى مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو تقرير يجيب: لماذا اختار مانشستر يونايتد التعاقد مع سولشاير مورينيو يصدر بيانا رسميا عقب إقالته من مانشستر يونايتد

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضد كارديف في أول مباراة بعد رحيل مورينيو.

وأشار التقرير إلى أن فيرجسون على اتصال دائم مع سولشاير عكس ما كان يحدث مع مورينيو، وأنه وراء عودة مايك فيلان مساعده السابق مرة أخرى لجهاز مانشستر يونايتد.

وكشف التقرير عن اقتراب عودة بيتر شمايكل حارس مرمى الفريق الأسبق للنادي من جديد في منصب مدير الكرة.

وقال شمايكل في تصريحات لشبكة بي بي سي: "أفكر في وضع اسمي هناك، أريد أن أشارك مرة أخرى".

وتابع "لدي طاقة كبيرة وسوف أفكر في ذلك خلال عيد الميلاد، المهم هو استعادة ثقافة مانشستر يونايتد وهوية النادي".

ووصل سولشاير لقيادة مانشستر يونايتد من نادي مولدي النرويجي.

مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

كأس آسيا - الصليبي يحرم الإمارات من عموري.. ومطر يقود قائمة زاكيروني 49 ثاتيه |
نبيل فقير معروض على ريال مدريد دقيقة | أوروبا
مخيتاريان يغيب ستة أسابيع عن أرسنال.. وعودة بيليرين بعد أسبوعين 4 دقيقة | أوروبا
تقرير: إنتر يفكر في بيع ناينجولان في يناير بسبب عدم الانضباط 55 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول تكشف – ميزة لمحمود مرعي اكتسبها من دجلة.. واختلاف عن كوليبالي ساعة | الدوري المصري
إنبي يضم مدافع الداخلية لمدة 5 مواسم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك