تقرير: فيرجسون يعود للعمل مستشارا في مانشستر يونايتد لاستعادة أيام المجد

عاد سير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد للعمل في النادي من جديد كمستشار لاستعادة أيام المجد للشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب التاريخي للنادي كان نشيطا الأسبوع الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو من قيادة الفريق لتعيين البديل.

وأوضح التقرير أن فيرجسون توسط في تعيين أولي سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد بعد إقالة مورينيو.

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضد كارديف في أول مباراة بعد رحيل مورينيو.

وأشار التقرير إلى أن فيرجسون على اتصال دائم مع سولشاير عكس ما كان يحدث مع مورينيو، وأنه وراء عودة مايك فيلان مساعده السابق مرة أخرى لجهاز مانشستر يونايتد.

وكشف التقرير عن اقتراب عودة بيتر شمايكل حارس مرمى الفريق الأسبق للنادي من جديد في منصب مدير الكرة.

وقال شمايكل في تصريحات لشبكة بي بي سي: "أفكر في وضع اسمي هناك، أريد أن أشارك مرة أخرى".

وتابع "لدي طاقة كبيرة وسوف أفكر في ذلك خلال عيد الميلاد، المهم هو استعادة ثقافة مانشستر يونايتد وهوية النادي".

ووصل سولشاير لقيادة مانشستر يونايتد من نادي مولدي النرويجي.