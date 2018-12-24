يوفنتوس الأقرب لضم رامسي

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 12:39

كتب : محرر في الجول

رامسي

يعمل يوفنتوس على حسم صفقة ضم آرون رامسي نجم أرسنال في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن يوفنتوس يتصدر سباق ضم لاعب الوسط صاحب الـ27 عاما.

وينتهي تعاقد رامسي مع أرسنال الصيف المقبل، وبالتالي يحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

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ويبدو يوفنتوس الأقرب لضم رامسي الذي يجد اهتماما من إنتر ميلان أيضا، بحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس".

وخاض رامسي 350 مباراة بقميص أرسنال سجل خلالهم 59 هدفا منذ الانضمام من صفوف كارديف سيتي في 2008.

وكان رامسي أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات 2014 و2015 و2017.

وشارك رامسي في 21 مباراة منهم 7 مباريات أساسيا - في الدوري الإنجليزي - تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال الحال.

يوفنتوس أرسنال رامسي

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