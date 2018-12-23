محدّث انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2) - (1) الإنتاج الحربي

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 17:01

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود

يستقبل حرس الحدود منافسه الإنتاج الحربي على استاد المكس في الإسكندرية، بالجولة 18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق87: الإنتاج يذلل الفارق عبر محمود حمادة

هدف ثاني للحدود في الدقيقة 82 عن طريق أحمد الشيخ

انطلاق الشوط الثاني

استراحة ونهاية الشوط الأول

ق38: إيدو موزيس يسجل الأول للحدود.

انطلاق المباراة

حرس الحدود الإنتاج الحربي الدوري المصري

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