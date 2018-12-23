محدّث انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2) - (1) الإنتاج الحربي
الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 17:01
كتب : FilGoal
يستقبل حرس الحدود منافسه الإنتاج الحربي على استاد المكس في الإسكندرية، بالجولة 18 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق87: الإنتاج يذلل الفارق عبر محمود حمادة
هدف ثاني للحدود في الدقيقة 82 عن طريق أحمد الشيخ
انطلاق الشوط الثاني
استراحة ونهاية الشوط الأول
ق38: إيدو موزيس يسجل الأول للحدود.
انطلاق المباراة