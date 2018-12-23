الدوري الإنجليزي الأقوى على مستوى العالم بسبب عقود الرعاية

(ترويجي) لاشك أن الدوري الأنجليزي واحد من أقوى وأهم الدوريات سواء من الناحية الفنية أو المالية، خاصة بعد أن أصبح للقوة مفهوما آخر. إضافة إلى الشهرة العالمية بعد ارتفاع قيمة عقود الرعاية التي استطاع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من إبرامها أو العقود الخاصة بالأندية الإنجليزية، بل وحتى نجوم الفرق بشكل كام.

الشركات الراعية للدوري الإنجليزي لكرة القدم

بدا واضحا التخطيط الدقيق لكل فرق الدوري الإنجليزي منذ فترة الصيف لإجراء الصفقات والتعاقدات الخاصة بالرعاية مع شركات قوية ومتنوعة بما يضمن تحقيق دخل كبير للنادي يسمح له بشراء اللاعبين النجوم ودعم الفريق كي يحقق البطولات في المسابقات التي يخوضها. ولعل من أهم الشركات التي تعاقدت معها فرق الدوري الإنجليزي المشهورة شركة شيفروليه، وشركة طيران الإمارات، وشركة إيتورو ( etoro) صاحبة أكبر منصة تداول، وشركة إيه أي أيه (AIA) العملاقة الصينية.

جدير بالذكر أن تعاقد أندية الدوري الإنجليزي مع الشركات الراعية الأهم حول العالم، هو ما يحقق لهذه الأندية ثروة طائلة وأموالا ضخمة قد تفوق قيمة عقود اللاعبين مع أنديتهم، كما تستفيد هذه الشركات الراعية كثيرا من هذه التعاقدات، حيث يأتي في مقدمة فوائد الرعاية، الترويج والتسويق لمنتجاتها وعلامتها التجارية التي ترتبط بأهم نجوم كرة القدم في الدوريات ذات الثقل العالمي مثل الدوري الإنجليزي حول العالم وخاصة مع البث المباشر لمعظم مباريات هذه الفرق عبر شاشات التليفزيون حول العالم.

هذا ويأتي الدوري الإنجليزي بفضل تألقه في المواسم الأخيرة، ضمن أفضل خمس دوريات كبرى في العالم، من جهة قيمة عقود الرعاية حيث يصل دخله من هذه العقود نحو 160 مليون جنيه إسترليني، حيث يحتل نادي مانشستر يونايتد الصدارة بين كافة الأندية الإنجليزية بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني من عقود الرعاية التي قام بتوقيعها مع شركة شيفروليه العالمية لصناعة السيارات، أما فريق تشيلسي فيأتي ثانيا بعقود رعاية قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني وقعها مع شركة يوكوهاما اليابانية، ويأتي خلفة مباشرة وفي المركز الثالث نادي مانشستر سيتي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني قيمة العقود التي عقدها مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية، في نفس الترتيب يأتي نادي توتنام الذي وقع عقد رعاية مؤخراً مع شركة AIA الصينية بقيمة 35 جنيه إسترليني، أما فريق الأرسنال فيأتي في المركز الرابع بقيمة عقود 30 مليون جنيه إسترليني من شركة طيران الإمارات، وأخيرا نادي ليفربول والذي يصل دخله نحو 30 مليون جنيه إسترليني من خلال التعاقد مع بنك ستاندارد تشارترد.

وقد بلغت أرباح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو 689 مليون يورو، وبهذا يأتي على رأس هذه قائمة الأندية الإنجليزية الأعلى ربحاً والأكثر ثراء من حقوق الرعاية.

كما تعاقد نادي ليفربول مع عدد من البنوك المصرية لترعاه مثل بنك الإسكندرية، إضافة لعقود بنك ستاندارد تشارترد. ومن جانبه أصدر بنك الأسكندرية بطاقة تحمل اسم ليفربول عليها صور لعدد من أهم لاعبي النادي.

محمد صلاح وحقوق الرعاية في الدوري الإنجليزي

وفي مقدمة اللاعبين الذين ظهروا بقوة في الموسم الماضي والحالي وتألقوا بطريقة غير مسبوقة محطماً كل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي نجم نادي ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، مما جعل الشركات العالمية تتهافت على التوقيع معه، وفي مقدمتها شركة فودافون العالمية للاتصالات والتي وقعت مؤخرا أول عقد رعاية لها معه.

ويبقى أن نشير إلى أن أحدث دراسة تحليلية قامت بها شركة "ديلويت" للاستشارات المالية والحسابات، وقد نشرها الموقع العربي لـ بي.بي.سي، أوضحت أن أرباح أغنى 20 ناديا في العالم والتي تنتمي جميعها لأوروبا، وصلت خلال موسم 2015/ 2016 إلى 7.4 مليار يورو بما يوازي "8.9 مليار دولار"، وهذا مؤشر واضح عن أهمية الرعاة بالنسبة لكرة القدم سواء للاعبين أو الأندية، وبنفس المقدار تستفيد هذه الشركات الراعية وإلا لما تهافتت على التوقيع معها ودفع هذه المبالغ الضخمة!